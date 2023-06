À ce jour, il n’y a plus aucun footballeur sénégalais au RB Leipzig ! Quelques jours après l’officialisation du retour en prêt d’Abdou Diallo au Paris Saint-Germain, le club allemand a également rendu effectif le départ du Germano-sénégalais Sanoussy Ba. Le polyvalent arrière gauche de 19 ans a été envoyé en prêt jusqu’à la fin de la saison prochaine au Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK), troisième de la Bundesliga autrichienne.

Formé au SpVgg Bayern Hof avant d’arriver au RB Leipzig en 2016, Sanoussy Ba a fait ses débuts en équipe première cette saison. Souvent appelé sur le banc des remplaçants, celui qui est capable d’évoluer en défense centrale, au milieu ou comme ailier a participé à trois matchs (2 en Coupe d’Allemagne et 1 en Bundesliga). Cette aventure au LASK, qualifié pour la Ligue Europa, devrait lui permettre de gagner en expérience.

Abwehrtalent Sanoussy Ba wechselt nach Österreich 🇦🇹 und wird für ein Jahr an den Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK) verliehen. @LASK_Official beendete die Bundesliga-Saison in Österreich auf Rang drei und startet damit in der kommenden Spielzeit in der UEFA Europa League.

— RB Leipzig (@RBLeipzig) June 13, 2023