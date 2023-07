L’entraîneur de Diambars a reconnu la supériorité de Génération Foot, vainqueur (0-1) au Stade Fodé-Wade samedi et sacrée championne du Sénégal.

Bruno Rohart après la défaite de son équipe, Diambars contre Génération Foot (0-1) :

« La marche était haute aujourd’hui. Vu le nombre d’absences dans notre équipe, entre joueurs partis, malades ou blessés, ça devenait vraiment très, très dur et difficile face à un beau champion comme GF. Il faut les féliciter. Je suis déçu pour mes joueurs mais je suis très fier d’eux, de nos jeunes. Ils ont tout donné. On a perdu mais on a appris. Il faut continuer à travailler. On a deux matchs encore, et il faut essayer de finir deuxième. Ce serait une saison magnifique.

Une saison mitigée avec l’élimination en Coupe du Sénégal ? On n’a pas pu complètement jouer cette Coupe du Sénégal. Le contexte du match (contre le Stade de Thiaroye) était compliqué. On revenait d’un match contre le Casa Sports et quelques jours après, un jouait contre Teungueth FC. On a dû changer l’équipe. Mais il faut dire qu’on était parti pour le maintien. Il ne fait pas oublier qu’on a une équipe d’un moyenne d’âge de 20 ans. C’est une vraie réussite de jouer le titre à la 24e journée. Diambars est une équipe à vocation de faire partir des joueurs en Europe. On a fait partie 10 joueurs, une première à Diambars. C’est une saison magnifique.

Mon avenir ? C’est ma deuxième saison complète à Diambars. Je vais continuer l’aventure l’année prochaine. On s’est mis d’accord avec le président. J’ai encore une année à faire. On va donc continuer à travailler, parce qu’i y a beaucoup de travail à faire. L’ambiance est bonne, le moral est bon, tous les feux sont au vert. »

wiwsport.com