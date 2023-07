L’entraîneur de Génération Foot est revenu sur le sacre de son équipe samedi, après la victoire (0-1) à Diambars.

Balla Djiba (entraîneur de Génération Foot) après la victoire contre Diambars :

« Je félicite mes joueurs et mon staff. On savait que ça allait être un match un peu difficile, Diambars n’est pas une petite équipe. Ils sont nos dauphins. Il fallait donc être prudent en début de première période pour ne pas concéder de but. C’est ce que les garçons ont fait. Finalement, on a eu ce penalty sur une action individuelle d’Ibou Sané. Notre philosophie c’est de jouer et se faire plaisir pendant les matchs. Même après avoir marqué, on voulait rapidement tuer le match en essayant de marquer un deuxième but. »

