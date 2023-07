De retour au Casa Sports en avril dernier, Stéphane Badji n’a pas (re)fait long feu dans son club de cœur et va retourner en Europe pour évoluer en D2 chypriote.

Trois mois et demi et puis s’en va. Revenu en grande pompe au Casa Sports au mois d’avril dernier, Stéphane Badji doit plier bagage. Au moment où il ne reste plus rien à jouer pour les Sissamass qui, pourtant vainqueurs du Championnat et de la Coupe du Sénégal la saison dernière, doivent se contenter d’une saison blanche cette année, le milieu de terrain doit retourner dans le Vieux Continent.

En effet, le Casa Sports a trouvé en accord avec l’Olympiakos Nicosie (Chypre) pour le transfert du joueur de 33 ans, qui s’engage pour deux saisons plus une autre en option en faveur des Taktakalas, relégués en D2 chypriote à l’issue de la saison dernière. L’ancien international sénégalais disputera ainsi son dernier match sous les couleurs du Casa ce dimanche après-midi, face au Stade de Mbour.

« L’administration, les entraîneurs et l’ensemble des supporters remercient Diego (Stéphane Badji) pour son professionnalisme irréprochable, et lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa belle carrière », écrit le Casa Sports sur ses réseaux sociaux. L’objectif de Steph était clair dès le début : revenir dans son club de cœur et l’aider à maintenir le cap après une superbe saison 2021-2022. Hélas !

✅ CASA SPORTS ➡️ OL. NICOSIE Nous vous annonçons le transfert de notre milieu de terrain international sénégalais, Stéphane Badji à Olympiakos Nicosie (Chypre) pour deux saisons avec une en option. Il disputera par ailleurs son dernier match sous les couleurs de son club de… pic.twitter.com/z2UmwfzznB — Casa Sports (@CasaSportsSC) July 16, 2023

wiwsport.com