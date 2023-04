Stéphane Badji, ancien international sénégalais, a fait un retour en pompe au Casa Sports, son club formateur. Un phénomène rare qui pourrait en appeler d’autres ? Pas évident.

C’est la grande nouvelle officialisée par le Casa Sports et reprise par tous les médias sénégalais, vendredi soir. Stéphane Badji, qui était en difficulté à Eyüpspor – un club de Deuxième Division de la Turquie -, a fait son grand retour au sein de son club formateur, dix ans après avoir quitté la formation casamançaise pour rejoindre le Vieux Continent, plus précisément la Norvège. La durée du contrat de l’ancien joueur de Sogndal en faveur du Casa Sports n’a cependant été divulguée.

Néanmoins, c’est un sacré coup réalisé par les Sissamass. Tenant du titre de Ligue 1 et de la Coupe du Sénégal, et troisième du Championnat actuel, à deux longueurs du leader Diambars, l’entraîneur Ansou Diadhiou voit un joueur de très grande qualité rejoindre son effectif afin de lutter pour maintenir la dynamique et atteindre ensemble les objectifs. Barré par la concurrence à Eyüpspor, qu’il avait rejoint lors du mercato hivernal pour un contrat d’un an et demi, Steph’ n’a pas tardé à chercher un point de chute.

Badji, un phénomène rarissime

Malgré, sans doute, l’intérêt d’autres formations, il a privilégié le retour au bercail, à 33 ans. Ainsi, si le retour de leur ancien joueur devrait ravir les fans du club, il s’agit également d’une excellente nouvelle sur le plan sportif. En effet, par rapport à la saison dernière, le Casa Sports a perdu des joueurs importants, en termes de qualités et d’expérience. L’arrivée d’un joueur d’expérience, comme Stéphane Badji (qui compte 16 sélections avec l’Equipe Nationale et plus de 300 matchs avec ses différents clubs européens), ne peut que bénéficier au Casa Sports, qui a comme objectif de conserver ses deux titres nationaux.

Mais si le Casa Sports a réussi à faire revenir « Diego » à la maison, il a fallu changer la tradition et « bouleverser » les époques. D’autant plus que ces dernières années, rares ont été ces joueurs ayant eu un passage en Equipe Nationale et réussi leur carrière à l’étranger qui, ensuite, reviennent au pays. Pape Thiaw, Alassane Ndour, Ousmane Mbengue, Issa Ba, Moussa Ndiaye, Alassane Diallo ou encore Vito Badiane. Ceux-là sont revenus au bercail. Sauf qu’avec eux, on comprend la rareté car il s’agit d’une génération pour la moins ancienne.

« Tout le monde n’a pas cette motivation »

Beaucoup pensaient revoir des Pape Ciré Dia, qui reste un de ses joueurs qui sont revenus finir au Sénégal. Mais pour l’emblématique ancien attaquant du Jaraaf, ce n’est pas évident. « Je pense que je suis parmi les premiers à être retourné au Sénégal. Mais à l’époque, ce n’était pas évident avec les habitudes d’un footballeur pro à l’étranger. Tout le monde n’a pas cette motivation », nous confie l’ancien joueur de Rizespor ou encore du Raja Casablanca, qui se voit en Stéphane Badji. « En football, il y a deux périodes : le début et la fin. Peut-être que Stéphane Badji s’est inspiré de moi au moment de penser à revenir. On a joué ensemble en Equipe Nationale. De plus, le Casa Sports est son club de cœur, son expérience et ses qualités peuvent aider, comme moi je l’ai fait avec le Casa Sports. »

Lorsque l’on dit que certains joueurs sénégalais peuvent ou doivent imaginer à revenir à la case de départ, on pense souvent, avant tout, aux difficultés financières que cela peut provoquer pour les formations. Car, il ne faut pas se voiler la face, la composante économique reste très importante pour les joueurs, peu importe l’âge ou ce qu’on a déjà gagné en évoluant en Europe. Et dans ce cas-là, les clubs sénégalais sont dans l’incapacité d’offrir des salaires à la hauteur d’un club européen pour ne pas citer simplement la plupart des clubs africains ou dans le Golf. Alors, il est important avec les vieux briscards de mettre en avant l’aspect « attachement ».

« Ce n’est pas facile (de revenir), reconnaît Pape Ciré Dia. On félicite Stéphane (Badji) et on l’encourage. Il y a eu beaucoup de ferveur autour de son retour. Le football, c’est la passion. Tous les joueurs qui ont fait comme lui ont eu la culture de leur ancienne équipe, la plupart sont des clubs traditionnels. C’est très bien et relève le défi du Championnat. On voit, en Europe, plusieurs joueurs le font (retourner au pays), beaucoup de Brésiliens notamment. Mais, peut-être, si c’est rare au Sénégal, c’est parce que c’est à cause des problèmes financiers ou du niveau des équipes. Mais je pense qu’il est important de revenir là où tout à commencer, de revenir partager son expérience et son vécu avec son pays. »

L’étape 2 de Stéphane Badji au Casa Sports a mal démarré pour le club qui a perdu sur la pelouse de l’US Gorée ce dimanche et qui a manqué l’occasion de virer en tête du classement de Ligue 1. Mais avec le temps et une certaine réussite ce Lance Dance pourrait bien en appeler d’autres. Jouer une Coupe d’Afrique, participer à la Ligue des Champions ou la Ligue Europa et venir boucler la boucle au Stade Iba Mar Diop, au Stade Djibril Diagne ou à Alassane Djigo ne fait qu’enrichir encore plus la carrière…

