La confiance et la stabilité dont ont bénéficié les entraîneurs de l’équipe nationale féminine de basket comptent parmi les facteurs ayant le plus déterminé la domination exercée par les joueuses sénégalaises en Afrique entre 1970 et 1990, soutient avec à la clé onze titres, Rokhaya Pouye dite Aya Pouye, ancienne internationale.

« Il y a eu plusieurs facteurs déterminants qui expliquent [la domination sénégalaise dans ces années-là] », a-t-elle avancé, samedi, lors d’un panel organisé par l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), sur le thème : « Pourquoi les Lionnes ont survolé l’Afrique en reines ».

Aya Pouye évoque « la stabilité des entraîneurs » comme première explication. « De 1974 à 1990, il n’y a eu que trois entraîneurs, voire quatre. Ils restaient quatre à huit ans avec l’équipe. Bonaventure Carvalho est l’un des meilleurs exemples de cette longévité. Il a formé l’équipe en 1963 et a quitté en 1983 », dit-elle. Selon Aya Pouye, cinq fois championne d’Afrique sous Carvalho – en 1974 avec le titre de MVP, 1977, 1979,1981 et 1984, « c’est cette confiance donnée aux entraîneurs qui a apporté la stabilité au sein de l’équipe du Sénégal et permis de gagner beaucoup de trophées. »

Il y a aussi la détection, a ajouté l’ancienne internationale lors de ce panel organisé en perspective du prochain Afrobasket féminin, prévue à Kigali, au Rwanda, du 28 juillet au 6 août. « Durant cette période [des années 1970-80], il était difficile d’avoir des femmes qui jouent au basket, à cause de la religion, mais surtout, [c’était] juste après l’indépendance. Pour trouver une solution à cela, les entraîneurs ont parcouru le Sénégal pour détecter les jeunes talents », a-t-elle rappelé.

Une fois la détection terminée, des tournois étaient organisés « pour sélectionner 15 ou 20 joueuses. Elles vont entrer en stage et alliaient le sport et les études », en vue d’acquérir, en quatre ans, « les fondements basket et progresser étape par étape », note Aya Pouye. Le Sénégal a remporté l’Afrobasket quatre fois de suite de 1974 à 1983. Il a terminé deuxième en 1983 avant d’être couronné l’année suivante (1984). Les Lionnes n’ont pas participé aux championnats d’Afrique de 1986, mais elles vont décrocher l’or en 1990 puis en 1993.

wiwsport.com – APS