Après une superbe saison ponctuée par un tout premier titre de Champion de Chypre, ARIS Limassol se montre très actif dans ce mercato estival, notamment avec des transactions de Sénégalais. Après avoir trouvé son bonheur avec l’attaquant Yannick Gomis (31 ans) lors de la saison dernière et recruté le jeune portier Landing Badji (19 ans), la Light Brigade mise encore sur l’avenir avec la signature pour cinq ans de Mamadou Sané.

Âgé de 18 ans, le latéral droit arrive en Chypre avec un bon bagage. Titulaire indiscutable dans le couloir droit des Lions, il fait partie de l’épopée de l’Equipe Nationale locale du Sénégal lors du dernier Championnat d’Afrique des Nations. Le désormais ex-joueur du Guédiawaye FC devrait pouvoir apporter jeunesse et fulgurance à une équipe qui tentera de se qualifier pour la phase finale de Ligue des Champions et de confirmer cette saison.

⚡️ARIS Limassol FC announces the agreement with Senegalese international defender, Mamadou Sane!

We welcome Sané to our team and wish him every success with the ARIS jersey 🟢

