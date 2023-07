Plusieurs internationaux congolais ont réagi sur le tirage au sort des qualifications à la Coupe du Monde 2026, qui verront leur sélection affronter le Sénégal.

L’Equipe Nationale du Sénégal sait désormais à quoi s’en tenir : elle sera opposée à la République Démocratique du Congo, le Togo, la Mauritanie, le Soudan et le Sud Soudan pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Les champions d’Afrique en titre et huitième de finalistes du Mondial au Qatar sont donc lotis dans une poule piégeuse où ils devront notamment s’attendre à des confrontations compliquées face aux Léopards.

« Le tirage est abordable, on peut le faire »

Certains internationaux congolais ont d’ailleurs réagi à ce tirage à travers le média local Léopard Leader, croyant fortement en leurs chances, même contre les Lions. « C’est un groupe à notre portée, même si le Sénégal sera favori, estime le milieu de terrain d’Al-Jazira Neeskens Kebano (31 ans). Nous avons une carte à jouer. On peut faire tomber beaucoup d’équipes en Afrique, voire toutes les équipes sur deux matchs. On verra comment ça se passe, mais on se donnera corps et âme pour cette campagne car pour certains d’entre nous, c’est la dernière chance de pouvoir faire une Coupe du Monde. »

De son côté, l’attaquant du FC Saint-Gall Chadrac Akolo (28 ans) pense que « le tirage est abordable. Nous avons nos chances. Nous nous sommes améliorés depuis quelques temps. Il faudra seulement rester sérieux. Avec la qualité de notre effectif, si on joue notre football, on peut se qualifier pour la Coupe du Monde. ». Même son de cloche chez le milieu de terrain relayeur de Burnley Samuel Bastien (26 ans). « Notre groupe ? Il y a moyen. Le Soudan, la Mauritanie, nous les connaissons déjà. C’est vrai qu’on peut avoir des difficultés à l’extérieur, mais les matchs à domicile il n’y pas de problème, on peut le faire. »

« On n’a pas eu un tirage facile avec la présence du Sénégal »

Pour Jordan Ikoko, défenseur de 29 ans et coéquipier de Moustapha Name au Paphos FC, il faudra être prêt à prendre le maximum de points possibles, peu importe l’adversaire qui se présentera en face. « Pour moi, c’est un tirage ouvert. Il n’y a plus de petite équipe en Afrique, et pour pouvoir aller en Coupe du Monde, quoi qu’il arrive, il faudra prendre le plus de points possibles contre n’importe quelle nation. » Les Léopards sont donc déjà prêts à livrer bataille, notamment face aux Lions du Sénégal, même si l’ancien compère défensif d’Abdoulaye Seck au Maccabi Haïfa, Dylan Batubinsika (27 ans), tente de relativiser un peu.

« C’est un groupe assez relevé. On n’a pas eu un tirage facile avec notamment la présence du Sénégal qui est l’une des nations majeures du football africain. En ce moment, ils sont dans une bonne dynamique. Ça va être forcément un de nos adversaires phares (…) Ça va être des matchs relevés de partout. C’est un groupe pas simple, mais on a nos cartes à jouer pour le remporter. Je pense qu’avec le groupe que l’on a, les qualités que l’on a et le staff que l’on a, on peut espérer une bonne campagne pour ces qualification. Après, ça sera à nous de jouer, on devra prendre le plus de points possibles, peu importe l’adversaire, pour espérer aller au Mondial 2026. »

🇲🇽🇨🇦🇺🇸 [𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒇. 𝑪𝑫𝑴 𝟐𝟎𝟐𝟔] L’international congolais Dylan Batubinsika 🇨🇩 nous a donné sa réaction concernant sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique. #RDC #Congo #CDM2026 #FifaWorldCup2026 pic.twitter.com/JEYVpbiEsL — Leopard Leader Foot (@leopard243) July 14, 2023

