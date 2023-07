Le Sénégal rejoint la RDC et la Mauritanie dans le groupe B à l’issue du tirage au sort des qualifications de la Coupe du Monde 2026.

Un tirage plutôt épineux, comme beaucoup pouvaient logiquement s’y attendre pour ce nouveau format dans la zone Afrique. Un choc face à la République Démocratique du Congo, un derby contre la Mauritanie, le Togo et le Soudan également au programme, le Soudan du Sud pour compléter : il faut dire que l’Equipe Nationale du Sénégal a hérité, ce vendredi 13 juillet 2023 à Abidjan, d’un groupe bien piégeux opposant des nations redoutables en qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

À six mois du début de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, les Champions d’Afrique en titre et huitième de finalistes du dernier Mondial ont sans doute pour priorité cette CAN. Mais ils savent désormais à quoi leur fin d’année 2023 ressemblera. En plus de cette rencontre amicale face à l’Algérie le 12 septembre prochain, les Lions auront deux rendez-vous en novembre prochain pour ces qualifications au Mondial 2026, qui sera conjointement organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Un vrai derby contre la Mauritanie et des retrouvailles face au Togo

À n’en pas douter, le duel contre les Léopards de la République Démocratique du Congo, en quête d’un come-back sur la scène mondiale depuis 1974, sera le point culminant du parcours qualificatif des partenaires de Sadio Mané. Surtout que cette opposition n’est pas fréquente pour le Sénégal. Quant aux rencontres face à la Mauritanie, elles donneront clairement le goût d’un véritable derby ouest-africain. Cela d’autant plus que Sénégalais et Mauritaniens ne sont jamais affrontés en compétitions majeures.

Ensuite, face au Togo particulièrement, ce sera des deux duels qui vont forcément raviver le souvenir des qualifications pour la Coupe du Monde 2006. Les Lions avaient raté le train en grande partie à cause de leur défaite (3-1) à Lomé et de leur match nul (2-2) à Dakar. Mais, même si les rencontres face aux Togolais ont généralement été serrées, les Lions ont changé, Emmanuel Adebayor l’a d’ailleurs reconnu. Enfin, les deux Soudan feront figure de petits poucets, mais seront à prendre bien au sérieux.

En attendant, rappelons qu’au terme de dix rencontres pour chaque sélection dans les neufs groupes, seuls les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 dans ce nouveau format dans la zone africaine. Les quatre meilleurs deuxièmes s’affronteront dans un mini championnat au terme duquel le vainqueur disputera les barrages intercontinentaux. Un parcours qui s’annonce long et semé d’embûches pour toutes les nations. Personne ne sera épargné, même pas les champions d’Afrique.

Tous les Groupes de la Zone Afrique

