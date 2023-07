Dans la foulée de sa signature au Real Betis, l’attaquant sénégalais a évoqué ses ambitions avec le club andalou.

Qualifié pour la prochaine édition de Ligue Europa, le Real Betis veut se renforcer cet été. Si quelques arrivées en équipe première devraient être officialisées dans les prochains jours, les Verdiblancos ont annoncé leur première signature pour la filiale. Il s’agit du jeune footballeur sénégalais Souleymane Faye (20 ans), prêté par le CF Talavera de la Reina, jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat.

L’attaquant international U20 a notamment eu quelques mots et livré ses premières impressions pour sa nouvelle équipe. « Je suis très content d’avoir signé avec le Real Betis. C’est un très grand club. J’ai regardé plusieurs matchs qu’ils ont remportés, mais ce qui m’a le plus convaincu, c’est l’attaque. Je suis venu ici pour aider la filiale à atteindre l’objectif de monter en D3, et je vais rêver à aller en équipe première », a-t-il confié au micro de Betis TV.

wiwsport.com