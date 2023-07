Officiellement joueur de Middlesbrough pour une durée de quatre ans, Seny Dieng a livré sa première réaction au micro du site officiel du club anglais.

Après plusieurs années passées à Queens Park Rangers, où il a été titulaire indiscutable lors des trois dernières saisons, Seny Dieng a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le portier international sénégalais de 28 ans s’est engagé en faveur de Middlesbrough pour les quatre prochaines années. Le champion d’Afrique, qui est désormais présent avec ses nouveaux partenaires, a livré sa première réaction au micro du site officiel du club anglais.

« J’ai passé sept ans à QPR et c’est maintenant un nouveau départ dans un très bon club avec de grandes ambitions, c’est donc pour moi un bon choix. Décidément, mon ambition est de faire revenir ce club en Premier League. Lorsque QPR et Middlesbrough ont conclu un accord, j’ai parlé à l’entraîneur principal et à l’entraîneur des gardiens de but et j’étais vraiment excité par leur façon de penser, leur vision du football et du club aussi. Je suis donc ravi de venir ici. Quand j’ai joué contre Middlesbrough pour la deuxième fois la saison dernière, il était clair que c’était une très bonne équipe. Ils jouent un très bon football. J’ai vu beaucoup de matchs après ça aussi et j’ai été vraiment impressionné », a-t-il déclaré.

wiwsport.com