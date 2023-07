Ce sera peut-être la destination favorite des joueurs sénégalais cet été. L’Arabie Saoudite continue de courtiser les footballeurs européens et le dernier en date serait Nampalys Mendy.

Libre de tout contrat depuis son départ de Leicester City en juin dernier, le milieu de terrain des Lions serait proche de rejoindre la Saudi League Pro. Selon les informations de Taggat, Nampalys Mendy est en pourparlers avec Al Wehda.

Pour rappel, l’ancien niçois était en manque de temps de jeu chez les Foxes en Angleterre et un éventuel transfert vers l’Arabie Saoudite pourrait éclairer son avenir en équipe nationale d’autant plus qu’il rejoindrait son capitaine en sélection, Kalidou Koulibaly (Al Ahli) et Edouard Mendy (Al Hilal) dans la ligue saoudienne.

🚨 Info Taggat | Nampalys Mendy, libre de tout contrat, en discussions avancées avec Al Wehda 🇸🇦 !#TaggatMercato — Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuud) July 11, 2023

