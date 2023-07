Au cœur d’un potentiel transfert vers le Maccabi Haïfa, Lamine Diack n’a pas encore quitté Ankaragücü. Le président du club turc est sorti du bois pour évoquer ce dossier assez complexe.

Un an après son arrivée en provenance de Fenerbahçe, Lamine Diack (22 ans) devrait quitter Ankaragücü cet été. Auteur d’une belle saison en Turquie (3 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues), le jeune milieu de terrain défensif est ciblé par le Maccabi Haïfa, qui souhaite renforcer son entrejeu en vue d’une participation à la prochaine Ligue des Champions.

Mais si un accord entre le club turc et son homologue italien existe bel et bien autour de 3 millions d’euros, selon nos informations, le président d’Ankaragücü a rejeté ces affirmations dans les médias turcs. « Je ne sais pas si le Maccabi Haïfa proposera une nouvelle offre, mais pour l’instant, le montant évoqué n’est pas correct et il n’y a pas encore d’accord », a lâché Faruk Koca.

Il faut également préciser que le Maccabi Haïfa, qui propose un salaire de 350 000 euros, fait face à quelques complications, et pas les moindres dans le dossier Lamine Diack, provenant de l’entourage du joueur. Mais les champions d’Israël et leur entraîneur Messay Dego vont continuer à pousser dans les prochains jours pour convaincre l’ancien pensionnaire d’Oslo FA.

wiwsport.com