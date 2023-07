Décidé à offrir le meilleur effectif à Thomas Tuchel, le Bayern Munich espère se séparer de certains éléments n’entrant plus dans le jeu projet de jeu. C’est le cas de Sadio Mané et Bouna Sarr, quitte à les brader.

L’opération dégraissage est lancée au Bayern Munich ! De nombreux joueurs – sept d’après Sky Sport Germany – ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Parmi eux, on retrouve notamment Sadio Mané et Bouna Sarr. Arrivé de l’Olympique de Marseille en 2020 pour 8 millions d‘euros et disposant d’un contrat jusqu’en 2024, le latéral droit de 31 ans est un de ces joueurs-là qui ne devraient pas rester à l’Allianz Arena.

Quant à l’attaquant, c’est plus complexe. Recruté de Liverpool l’été dernier contre 32 M€, Mané n’a pas répondu aux attentes durant sa première saison, et son altercation avec Leroy Sané ne l’a pas aidé. Conscient qu’il est capable de faire mieux, l’ancien joueur de Southampton aimerait rester en Bavière pour se faire pardonner, mais ses dirigeants ne semblent pas être sur la même longueur d’onde et s’attendent à un départ.

Si peu d’équipes ont manifesté leur intérêt pour le latéral droit, l’Arabie saoudite et quelques formations en Angleterre convoitent l’attaquant. Et pour s’attacher des services des deux internationaux sénégalais et champions d’Afrique 2022, il n’y aura pas besoin de débourser gros. En effet, d’après Sky Sport, le Bayern Munich réclame entre 1 à 3 millions d’euros pour Bouna Sarr et 20 millions d’euros pour Sadio Mané.

Bayern's price expectations for the sale candidates [📸 @SkySportDE] pic.twitter.com/Rhga2NSfC7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 10, 2023

