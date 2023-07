Le personnel de l’équipe féminine de Sacré Coeur a été licencié. L’Académie de Dakar a déclaré dans un communiqué qu’elle a cessé sa collaboration avec trois membres du groupe de la sélection féminine.

Le club Dakar Sacré Coeur a déclaré dans un communiqué qu’il a rompu ses liens avec Mme Aissatou Seck, qui est la coordonnatrice du pôle féminin et l’entraîneuse de l’équipe pro féminine, Mme Yaye Sokhna Mbengue, l’entraîneuse adjointe féminine et Mme Ouleye Dieye, l’entraîneuse des gardiennes.

« Dakar Sacré Coeur est un club engagé autour d’un socle de valeurs à la fois universelles et sénégalaises. À travers une pratique sportive saine, nous souhaitons favoriser le vivre et agir ensemble, l’éducation, l’engagement et le respect de l’environnement. L’atteinte de résultat sportif ne peut se faire au dépend de ces objectifs et du respect de l’institution. Nous tenons à leur exprimer nos remerciements à la suite de cette collaboration », précise le communiqué sans fournir de détails supplémentaires sur leur renvoi.

