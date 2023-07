Interdit de jouer en France à cause de problèmes cardiaques, Noah Fadiga a reçu le soutien de son désormais ex-club, le Stade Brestois.

La nouvelle est terrible. Alors que la préparation pour la saison à venir se poursuit, Noah Fadiga s’est retrouvé, ce lundi 10 juillet, sans club. Le latéral droit sénégalais de 23 ans a vu son contrat au Stade Brestois être résilié par la Fédération Française de Football à cause d’une irrégularité cardiaque, comme l’a confirmé le joueur. Si le soutien pour Noah devrait être unanime, ça a déjà commencé du côté du club breton, qui a posté un communiqué sur ses réseaux sociaux.

« Le Stade Brestois est touché et attristé pour son défenseur Noah Fadiga. Arrivé l’été dernier en provenance du club d’Heracles Almelo (Pays-Bas), Noah a participé à 21 rencontres et marqué 1 but (Nantes-Brest) sous les couleurs du Stade Brestois lors de l’exercice 22-23. La direction et l’ensemble du club vont faire le nécessaire pour accompagner Noah dans les meilleures conditions pour la suite de sa carrière », peut-on lire à travers ses réseaux sociaux, dont Twitter, du SB29.

