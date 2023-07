Souvent victime de pépins physiques depuis son arrivée au Stade Brestois, Noah Fadiga ne jouera plus en France. Dans un communiqué partagé sur ses réseaux, le latéral droit du Stade Brestois annonce que la FFF « a révoqué » sa licence lui pouvant permettre d’évoluer dans l’Hexagone.

C’est une nouvelle pas du tout rassurante. Un an seulement après son arrivée, Noah Fadiga (23 ans) doit mettre fin à son aventure avec le Stade Brestois, non pas pour ses prestations sportives sinon pour des soucis médicaux. En effet, en fin de saison dernières, des des irrégularités cardiaques ont été diagnostiquées sur le joueur. Et malgré les assurances de son médecin, la FFF ne lui permet pas d’évoluer en France dans de telles conditions.

« Après des tests effectués à la fin de la saison dernière au sein de mon club Stade Brestois 29, il a été révélé qu’une irrégularité s’était produite dans mon rythme cardiaque. J’ai ensuite subi des examens approfondis par le professeur cardiologue Pedro Brugada. Sur la base de ces tests, le Pr. Brugada m’a autorisé à poursuivre ma carrière sans aucun risque », a précisé l’international sénégalais dans un communiqué publié sur Instagram.

« Malheureusement, regrette-t-il, la commission médicale de la Fédération Française de Football a une politique de » Zéro tolérance » et a révoqué ma licence de football française. Je suis donc un joueur libre. L’avis médical d’une autorité telle que Pr. Brugada me conforte dans la conviction que je pourrai poursuivre ma grande passion, ma carrière de football. ». En plein marché de transferts, le natif de Bruges va donc devoir trouver un autre club.

« Je me suis préparé intensivement pour la nouvelle saison avec l’équipe de Lieven Maesschalck Move to Cure et me sens en pleine forme et très motivé. À bientôt sur le terrain », a-t-il conclu. Arrivé d’Heracles Almelo l’été 2022, Noah Fadiga n’a pas été épargné par des pépins physiques, qui avaient même retardé son arrivée en Equipe Nationale. Il s’en va du Stade Brestois avec 22 matchs disputés, dont 21 en Championnat de Ligue 1.

wiwsport.com