Quatrième la saison dernière et éliminé en demi-finales de Play-offs, Middlesbrough a connu un bel exercice en Championship. Toujours sous la houlette de Michael Carrick et avec l’arrivée de Seny Dieng, Boro devrait se montrer beaucoup plus ambitieux en 2023-2024.

Longtemps en lice pour une montée en Premier League, Middlesbrough a terminé quatrième de Championship avant d’échouer aux portes de la finale des Play-offs l’an passé. Engagé dans l’antichambre du football anglais pour la septième saison consécutive, Boro veut confirmer son statut d’équipe séduisante et appelée à jouer la promotion. En ce sens, la nature des oppositions estivales ne doit rien au hasard. Avec Rotherham United (Championship), le Real Betis (LaLiga) ou encore l’AJ Auxerre (Ligue 1), les Red & White se frotteront à des adversaires au calibre de leurs ambitions.

Objectif, retrouver la Premier League

Pour sa deuxième saison en tant qu’entraîneur principal, Michael Carrick va tenter de conduire Middlesbrough à l’une des deux premières places de Championship, synonyme d’un retour en PL, sept ans après la relégation. La saison dernière a donné des ailes aux pensionnaires du Riverside Stadium, qui ont raté de peu leur grand objectif et comptent se mêler une nouvelle fois à la course, malgré la concurrence qui s’annonce rude avec les arrivées de Leicester City et de Southampton. En plus de cette montée, Middlesbrough voudra également faire bonne figure dans les coupes nationales.

Dans leur optique d’accélérer encore plus la cadence, les dirigeants de Middlesbrough et leur entraîneur réalisent un début de mercato intéressant avec de jeunes joueurs très prometteurs. Des joueurs de champ comme Sam Silvera (22 ans, attaquant), Rav van den Berg (18 ans, défenseur central), Morgan Rogers (20 ans, attaquant), Alex Gilbert (21 ans, attaquant), Matthew Hope (22 ans, attaquant) ont rejoint l’équipe cet été, et devront forcément être suivis par d’autres footballeurs plus expérimentés. Apporter plus de vécu dans l’effectif de Michael Carrick, ça a d’ailleurs déjà commencé.

Seny Dieng pour plus d’expérience et de sérénité

Gardien titulaire de Melbourne City, notamment depuis trois saisons, Thomas William Glover (25 ans) est arrivé il y a quelques jours. Mais force est de reconnaître qu’il faudra à l’Anglo-australien de cravacher très dur pour se faire une place de numéro 1. Cela d’autant plus que Seny Dieng vient de débarquer du côté de Queens Park Rangers. La saison dernière, Zack Steffen était l’un des tous meilleurs gardiens du Championnat. Sauf que l’Américain de 28 ans était arrivé en prêt de Manchester City, où il est retourné cet été. Pour pallier donc ce départ, Boro a enrôlé Seny Dieng contre un montant qui avoisinerait les 3M€.

Ce transfert pouvait être attendu, tant le portier sénégalais de 28 ans aura emmagasiné de l’expérience en Championship (116 matchs au compteur). Même si sa dernière saison au QPR n’a pas été des meilleures, son arrivée au Riverside Stadium devrait soulager beaucoup plus la défense de Boro qui a tout de même concédé 56 buts en Championnat en 2022-2023. Avec tout son vécu en Championship, Seny Dieng ne devrait pas avoir de problème à s’intégrer et briller encore plus dans ce niveau. C’est dans tout son intérêt pour franchir un pallier plus important dans les prochains mois. Une montée en Premier League avec Middlesbrough ? Réponse dans les prochains mois.

wiwsport.com