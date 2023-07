Le défenseur sénégalais de Los Angeles FC Mamadou Mbacké Fall s’est prononcé sur son premier match depuis son retour en MLS.

Après un an passé en Liga en prêt du côté de Villareal, Mamadou Mbacké Fall a retrouvé la pelouse ce samedi son club du Los Angeles FC. Titulaire d’entrée face à San José Earthquakes, le numéro 4 du LAFC et son équipe ont été tenu en échec (1-1) à domicile. Malgré ce partage des points et ce retour éprouvant pour Mbacké Fall, Los Angeles (3e de la conférence Ouest) reste toujours en course pour les playoffs.

« C’était un peu dur. C’était mon premier match, et oui j’essayais d’accélérer le rythme et aider mon équipe à y arriver .Je pense que nous sommes vraiment proche de gagner dans ce srpint final (…) Je suppose et nous avons fait quelques erreurs et je pense que c’était terrible défensivement pour moi. Je le prendrais pour moi-même. Nous essayions de revenir et nous revenons à l’autre point. Mais la chose la plus importante c’était de ne pas perdre la match » a t’il expliqué en conférence de presse d’après match.

Mamadou 'Mbacke" Fall on his return to #LAFC against San Jose, "It was kind of tough because it was my first game back."@TheStrikerNews pic.twitter.com/XgO9Uml8GO — Justin Ruderman (@JustinRuderman_) July 9, 2023

Wiwsport.com