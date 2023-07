Malgré un prêt de six mois réussi à Côme, Alfred Gomis est de nouveau poussé vers la sortie au Stade Rennais. Les dirigeants sont à la recherche d’une solution de départ cet été.

Pour le Stade Rennais, il n’y a pas de marche arrière avec Alfred Gomis. Après l’avoir écarté du groupe pro lors de la première partie de saison dernière, le club breton a fini par envoyer en prêt le portier sénégalais en Serie B, à Côme. Ce retour en Italie, trois ans et demi plus tard, a semblé redonner du goût aux gants au champion d’Afrique de 29 ans, qui a participé à 17 matchs de Championnat, réussissant 6 clean-sheets.

Malgré la reprise de confiance et le retour à un meilleur niveau de l’ex-portier de Dijon, Rennes ne souhaite toujours pas à nouveau inclure Alfred Gomis dans son effectif pro. Doğan Alemdar (20 ans) envoyé en prêt à Troyes, les Bretons ont préféré faire venir Gauthier Gallon (30 ans) en provenance de l’ESTAC pour en faire de lui une doublure de taille à l’expérimenté champion du monde français Steve Mandanda (38 ans).

« Il a envie de jouer, on essaiera de trouver une solution »

Présent en conférence de presse jeudi en marge de la présentation de nouvelles recrues Ludovic Blas et Gauthier Gallon, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a évoqué plusieurs sujets concernant les mercato estival de son club. Forcément, l’ancien attaquant de l‘Olympique de Marseille ou encore du Celta Vigo n’a pas échappé à la question liée à l’avenir d’Alfred Gomis. L’occasion d’actualiser la position rennaise.

« Un peu comme la saison passée, on veut essayer de trouver la meilleure solution pour lui. Il a joué les six derniers mois à Côme, où ça s’est bien passé pour lui. Je suis en relation avec son agent pour essayer de trouver la meilleure solution. Il a vécu en Italie un certain nombre d’années, il connaît le championnat par coeur, ce sera peut-être plus simple de trouver quelque chose là-bas. Il est ouvert, il a envie de jouer, on essaiera de trouver une solution», a assuré Florian Maurice devant les médias.

Vous l’aurez donc compris, Alfred Gomis, sauf très grosse retournement de situation, ne sera pas Rennais pour la saison prochaine. Mais les six mois de prêt passés en Serie B la saison dernière pourraient redonner une bonne cote à l’international sénégalais, et donc faciliter son départ, sans doute définitif, de Rennes. À noter surtout que le contrat du joueur court jusqu’en 2025. Pas facile pour le Stade Rennais de gérer tout cela.

