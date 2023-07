Makhtar Gueye n’a pas connu un passage glorieux au Real Saragosse. Une saison sans réussite qui n’inspire pas au Sénégalais le désir de poursuivre sous la tunique aragonaise la saison prochaine. Son souhait, c’est d’aller voir ailleurs.

Arrivé au real Saragosse en deuxième division espagnole pour évoluer sous les couleurs du Real Saragosse, Makhtar Gueye a révélé dans cet entretien avec Wiwsport qu’il a rejoint la formation aragonaise par défaut alors qu’il devait rejoindre Burnley en Championship (Burnley est promu en Premier League pour la saison 2023-2024).

Interrogé sur le bilan de sa saison en Espagne, l’attaquant sénégalais n’y es pas allé de main molle. Il s’est confié sur son séjour difficile au Real Saragosse. « Cette saison en Espagne a été très difficile ! C’est une saison qui m’a appris de nouvelles choses dans le football. Cela a fait de moi un homme, un vrai adulte ! J’ai vécu à Saragosse quelque chose que moi seul et Dieu en sommes témoins. Cela m’a montré une autre facette de la vie. Il y a eu trop de choses inexplicables. J’y étais en prêt avec option d’achat obligatoire, mais là, si cela ne tenait qu’à moi, je ne rejouerai plus au Real Saragosse. J’y ai eu une mauvaise adaptation, une saison sans but, c’est très difficile pour un attaquant. Là nous sommes en mercato, je laisse mes agents s’occuper de cela et l’avenir nous en dira plus », a confié l’ancien attaquant du KV Oostende en Belgique.

wiwsport.com