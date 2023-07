L’attaquant sénégalais s’est longuement exprimé quelques jours après sa signature aux Rangers.

Nouveau joueur du Glasgow Rangers depuis le 29 juin dernier, Abdallah Sima suit les traces d’un certain El Hadji Ousseynou Diouf. L’ancien international sénégalais et Ballon d’Or Africain en 2001 et 2002 a vécu une période de prêt dans le club écossais, en 2011. Le jeune attaquant sénégalais de 22 ans, qui tentera de rallumer la flamme du côté de l’Ibrox Stadium, veut s’inspirer de Dioufy, mais pas que.

« Tout le monde au Sénégal rêve de jouer pour l’Equipe Nationale et d’être comme El Hadji Diouf, Sadio Mané ou Henri Camara, confie le joueur prêté par Brighton dans des propos relayés par The Scottish Sun. Ils ont été les meilleurs attaquants du pays. Tout le monde les admire. Je dois juste continuer à travailler et à m’améliorer. Mais je n’oublie pas non plus où et comment j’ai commencé à jouer au football ».

