Phénoménal lors de sa première et ultime saison avec le Slavia Prague, Abdallah Sima a vécu deux dernières saisons mouvementées et pour le moins compliquées. Parviendra-t-il à rallumer la flamme du côté de Glasgow Rangers ?

Une reprise de confiance à Angers

Quatre matchs pour cent trente-deux minutes, sans compter ce temps de jeu en Premier League 2. Depuis son départ de la République Tchèque, on ne peut pas dire que l’Angleterre ait déroulé le tapis rouge à l’une des recrues de Brighton & Hove Albion durant l’été 2021 : Abdallah Sima (22 ans). Il faut dire que les Seagulls, malgré avoir déboursé à l’époque 8 millions d’euros pour s’offrir le joueur, n’ont pas directement misé sur l’attaquant sénégalais, alors envoyé en prêt à Stoke City puis au SCO Angers.

Surtout, Sima n’a pas été épargné par les blessures. Il s’est confié en mars dernier via Ouest France. « J’ai enchaîné les blessures cette saison-là (2021-2022). Je ne comprenais pas pourquoi. Des gens pensaient que c’était mental. J’avais un problème aux adducteurs au début. Puis des douleurs au pubis. Mais ce n’était pas une pubalgie, et les médecins ne savaient pas ce que j’avais. Ça ne me rassurait pas. À la fin, j’avais même des douleurs au dos. Je m’entraînais une semaine, deux semaines, et je me sentais mal ».

Plus au moins débarrassé par ces nombreux pépins physiques, il a alors fallu qu’il fête sa première en Ligue 1 avec le SCO Angers par une entrée en jeu à Troyes, lors de la 4e journée. Ensuite, l’ancien joueur du Thonon Évian Grand Genève Football Club a pu enchaîner les rencontres dans le championnat français pour disputer 34 matchs (1832 minutes) et pour finir meilleur buteur du SCO en Ligue 1 avec cinq réalisations, dont deux buts enchaînés contre Monaco (34e journée) et Marseille (35e journée).

« Il a une excellente variété dans son jeu et peut occuper plusieurs postes offensifs »

Pour dire que l’international sénégalais de 22 ans a semblé retrouver sur la fin de saison dernière beaucoup des qualités avec lesquelles il a illuminé en Tchéquie. À son actif au poste d’avant-centre ou ailier droit : beaucoup d’activité, des accélérations du jeu, et même des dribbles. De quoi taper dans l’œil des Rangers qui l’ont fait venir en prêt pour la saison 2023-2024. D’ailleurs, l’entraîneur du club écossais Michael Beale apprécie particulièrement le fait de pouvoir compter sur un jeune joueur à fort potentiel.

« Nous sommes ravis qu’Abdallah nous rejoigne pour la saison à venir. C’est un joueur avec qui je suis ravi de travailler, il a une excellente variété dans son jeu et peut occuper plusieurs postes offensifs dans notre équipe. C’est un international sénégalais. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines et avons longuement discuté de son positionnement sur notre style de jeu et de sa progression. C’est quelqu’un que j’ai suivi de près depuis sa percée en République Tchèque et je suis extrêmement heureux qu’il rejoigne l’équipe au tout début de la pré-saison », déclare le technicien britannique de 44 ans.

Les Rangers pour enfin se relancer

Débarqué à Evian il y a quelques petites années, Abdallah Sima n’a pas fait long feu au sein du club français avant de rallier la Tchéquie et le FC MAS Taborsko. Quelques mois plus tard, il se fait recruter par le Slavia Prague pour évoluer, dans un premier temps, dans l’équipe réserve. Mais ses prestations ont très vite convaincu l’entraîneur des pros, Jindřich Trpišovský, qui n’a pas tardé à faire de lui un titulaire. Sima parvient alors à confirmer et claqua 20 buts plus 8 passes décisives toutes compétitions confondues en 2020-2021. Ce sont d’ailleurs ses prestations en Ligue Europa qui avaient mis d’accord les dirigeants de Brighton.

Toutefois, peut-être pas lui, mais beaucoup s’étaient dit que l’ancien numéro 12 du Slavia Prague et grand espoir du football sénégalais était précocement parti d’un club où il avait tout pour confirmer pour au moins une autre saison avant de s’en aller vers d’autres horizons. Depuis son arrivée à Brighton, Abdallah Sima, qui compte quatre sélections en Equipe Nationale, n’a pas encore eu le temps de prouver aux Seagulls qu’ils ont eu raison de lui faire confiance en le recrutant. Mais aux Rangers, qui pourrait jouer en Ligue des Champions, ça ne saurait tarder. Car les qualités sont toujours-là et la confiance semble de mise du côté de l’Ibrox Stadium.

