Le Havre AC officialise ce mardi une nouvelle recrue. Le HAC s’offre les services du jeune ailier Issa Soumaré, en provenance de Beerschot qui l’avait prêté à Quevilly-Rouen.

Ça bouge chez les néo-promus en Ligue 1. Ce mardi 4 juin, Le Havre AC a tenu une grosse annonce pour son effectif. En effet, la formation de Luka Elsner s’est attachée les services d’un jeune ailier venu de Quevilly-Rouen Métropole. Il s’agit du Sénégalais Issa Soumaré. Le joueur de 22 ans a paraphé un contrat de trois ans, jusqu’en 2026, en faveur du club havrais.

Ancien de Génération Foot et passé par Orléans, Soumaré, qui appartenait jusque-là au club belge de Beerschot, a vécu deux prêts à Quevilly-Rouen Métropole. Impressionnant avec QRM en Ligue 2 durant la saison écoulée, il a inscrit six buts et délivré six passes décisives en 38 matchs. Sa détente et ses qualités de percussion devraient faire du bien au HAC en Ligue 1.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗜𝘀𝘀𝗮 ! 💙 Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Issa, 22 ans, a inscrit 6 buts et offert 6 passes décisives la saison passée, jouant les 38 matchs de @Ligue2BKT avec @QRM. — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 4, 2023

