Basket : Cheikh Sané rejoint Fribourg Olympic en Suisse

Le club fribourgeois a engagé Cheikh Sané pour la saison prochaine. Le pivot sénégalais a paraphrasé un contrat avec les champions de Suisse en titre.

Après Babacar Touré il y a quelques années, c’est un autre pivot sénégalais qui va porter le maillot du Fribourg Olympic. Cheikh Sané a signé avec les champions de Suisse en titre pour la saison prochaine. Lors du dernier exercice, il portait les couleurs de Boulazac en Pro B française : 5 points et 5 rebonds de moyenne par match. Cheikh Sané (31 ans / 2 mètres 07) a déjà évolué en Suisse avec le BBC Nyon et les Starwings. Il avait notamment participé à la finale des playoffs avec le club bâlois en 2021, une finale perdue face au Fribourg Olympic.

Avec cet engagement, le visage du Fribourg Olympic prend de plus en plus forme pour la saison prochaine. Cheikh Sané aura comme coéquipiers l’Américain Eric Nottage et les Suisses Natan Jurkovitz, Arnaud Cotture, Jonathan Kazadi, Roberto Kovac, Killian Martin et Aloïs Leyrolles. Il manque notamment un ailier étranger et 2-3 jeunes joueurs suisses pour boucler le contingent. La future légion étrangère du Fribourg Olympic sera certainement à 100% différente de la saison dernière : Davonta Jordan, Matthew Milon, Milos Jankovic, Antonio Ballard et James Freeman ne devraient pas prolonger leur aventure sur les bords de la Sarine.