Champion d’Afrique en seniors, en U20, U17, qualifié pour la première fois aux barrages du mondial en football féminin, les résultats du football sénégalais ne sont pas un coup de chance. Ils font suite à un long processus de travail, de l’investissement sur l’expertise locale mais aussi sur les centres techniques de développement.

Il en existe deux au Sénégal : le centre d’excellence Youssoupha Ndiaye à Guéréo et le centre technique de développement Jules François Bocandé. Ce dernier se trouve à Toubab Dialao qui est à 48Km de la capitale, Dakar. Non loin de la gendarmerie, on peut facilement se retrouver grâce à son long mur et un tableau indiquant le lieu qui accueille les équipes nationales. Si vous lisez à l’entrée Centre technique de développement Jules François Bocandé FIFA c’est parce que cette infrastructure sportive est financée par la fédération internationale à travers son programme FIFA Forward dans le cadre des projets Goal 2 et 3.

Alors que les travaux ont démarré en 2006, sept ans plus tard, la FIFA remettait les clés à la FSF. Et elle accueillait ainsi sa première pensionnaire : l’équipe nationale féminine. Depuis, c’est le défilé de sélections nationales, de clubs et de particuliers. Bâti sur une superficie de 6 à 7ha, ici, se trouvent plusieurs bâtiments :

Le restaurant pouvant accueillir 35 personnes

Le centre d’hébergement qui compte 26 chambres au total des singles et double

La salle de réunion pouvant servir de musculation aussi

Le bloc médical qui n’est pas encore fonctionnel

L’Intendance où le matériel des équipes nationales est gardé

Les vestiaires

3 terrains : un terrain avec pelouse synthétique ; un terrain avec pelouse naturelle ; le terrain de sable qui porte le nom d’Ibrahima Ndiaye Chita.

En gros, des espaces pour s’entraîner et se reposer loin du bruit. Lors de notre reportage, l’équipe nationale de Beach Soccer était en regroupement fermé.

« Depuis que Toubab Dialao est né, les équipes nationales font de bons résultats. Nous avons l’ambiance et le matériel pour nous préparer sereinement. Nos regroupements se passent bien, nous sommes dans un milieu propice pour la concentration » a fait savoir le capitaine des Lions, Al Seyni Ndiaye. Son sélectionneur lui emboîte le pas. Mamadou Diallo voudrait toutefois qu’il y ait encore plus d’investissements sur le chantier.

« C’est un bon cadre pour un regroupement fermé. Qui nous per- mettent de suivre nos joueurs notamment dans l’alimentation. Parce que quand le joueur rentre chez lui après la séance, il ne peut être suit. Nous souhai- tons que les autorités investissent encore plus pour améliorer le cadre de vie. Même si l’idéal serait de s’entraîner près de la plage où le sable est un peu diffèrent de celui que nous avons ici » commente-t-il.

