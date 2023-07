L’Equipe Nationale Féminine sera en stage de préparation durant la fenêtre FIFA de ce mois de juillet.

Si elle n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde féminine qui démarre dans pratiquement deux semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août), l’Equipe Nationale du Sénégal sera bien sur le terrain ce mois-ci. Les Lionnes rentrent en regroupement à partir de ce lundi 3 juillet jusqu’au 18 prochain, habituellement à Toubab Dialaw.

Pour l’occasion, deux matchs amicaux seront au programme pour les filles entraînées par Mame Moussa Cissé. Et ce seront les Fennecs d’Algérie en face. La première confrontation aura lieu le 14 juillet au Stade Lat-Dior de Thiès et la seconde se tiendra quatre jours plus tard dans la même enceinte. À cet effet, 26 joueuses ont été convoquées par le sélectionneur national.

