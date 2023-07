Dans le cadre des deux rencontres amicales de ce mois de juillet, le sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Sénégal a convoqué 26 joueuses en stage à partir de ce lundi.

L’équipe nationale féminine du Sénégal sera en stage de préparation en régime internat du 3 au 19 juillet au Centre Technique Jules François Bocandé. À l’occasion, le sélectionneur des Lionnes a convoqué 26 joueuses qui joueront deux matchs amicaux les 14 et 18 juillet 2023.

Il s’agit de : Adji Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Khady Faye (US Parcelles Assainies), Fatou Diop (Kaolack FC), Anta Dembele (Dakar Sacré-Cœur), Mareme Babou (FC Metz), Adama Sané (Dakar Sacré-Cœur), Aminata Kanté (Sirènes de Grd Yoff), Mbayang Sow (Olympique de Marseille), Meta Camara (FF Yzeure AA), Diarra Diouf (US Parcelles Assainies), Albertine Khemesse (Dorades de Mbour), Maty Cissokho (Dakar Sacré-Cœur), Wolimata Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Safietou Sagna (FC Metz), Bineta Korkel Seck (Dakar Sacré-Cœur), Marie Ndiaye (Sirènes de Grd Yoff), Pascaline Fofana Bassene (Sirènes de Grd Yoff), Sadigatou Diallo (US Parcelles Assainies), Ndeye Awa Diakhaté (Olympique de Marseille), Korka Fall (Dakar Sacré-Cœur), Mama Diop (Olympique de Marseille), Habsatou Malado Diallo (US Parcelles Assainies), Coumba Sylla Mbodji (US Parcelles Assainies), Haby Baldé (Dakar Sacré-Cœur), Nguenar Ndiaye (Bourges), Jeanne Coumba Niang (Dakar Sacré-Cœur).

