Le Racing Club de Lens a informé via un communiqué sur ces réseaux sociaux la signature du milieu de terrain de 20 ans Andy Diouf. Le joueur formé au Stade Rennais fait son retour en France en provenance du FC Bâle (D1 Suisse).

Andy Diouf rejoint le RC Lens. Après une saison passée en prêt sous le maillot du FC Bâle en provenance du Stade Rennais, le franco sénégalais de 20 ans revient en France pour s’engager avec le vice-champion de France. Andy est présenté en plein cœur de la ville, à la place des Héros.

Le milieu de terrain est auteur d’une campagne 2022-2023 pleine avec 57 matches (3 buts et 7 passes décisives), une place de demi-finaliste en Conférence League, un titre de meilleur jeune de la compétition et une place dans le top 100 du Golden Boy. Ce transfert lui permettra de se frotter aux plus grands dans la plus grande des joutes européennes (Ligue des Champions).

