Ouvert à un départ dans le Golfe, Mbaye Diagne a reçu une première proposition venue d’un club des Emirats arabes unis.

Deuxième meilleur buteur du dernier championnat turc avec 23 buts, Mbaye Diagne devrait mettre fin à plusieurs belles années passées en Turquie. Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le Fatih Karagümrük dans quelques jours, l’attaquant sénégalais de 31 ans ne prolongera pas son bail avec la formation istanbuliote, et son avenir devrait même s’écrire bien loin de l’Europe. D’autant plus que lui est ouvert à un départ vers le Golfe.

Par ailleurs, l’ancien joueur de Kasimpasa et de Galatasaray aurait reçu une approche d’un club des Emirats arabes unis. En effet, d’après les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Al Wasl FC, basé à Dubaï et actuellement quatrième de son championnat, a fait une première offre aux représentants de Mbaye Diagne. Le joueur y réfléchit et devrait apporter sa réponse prochainement. Acceptera-il un challenge aux EAU ?

ÖZEL | Al-Wasl, Mbaye Diagne’ye resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 27, 2023

