L’attaquant sénégalais a vaguement répondu à une question liée à son avenir sportif qui semble se décider bien loin de la Turquie.

Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy… Comme plusieurs footballeurs dans le monde, les Sénégalais ont également épousé la folie saoudienne, avec des plusieurs clubs de la Saudi Professional League qui dépensent des millions pour s’attacher les services de plusieurs stars évoluant dans les Championnats européens. Et Mbaye Diagne, qui semble très attaché à l’argent de son propre aveu, ne devrait pas être en reste. Cela malgré sa propre aventure particulièrement compliquée en Arabie saoudite, dans le club d’Al-Shabab.

« Ce n’était pas facile (pour lui en Arabie saoudite). J’étais trop jeune à l’époque. Je ne pouvais même pas inviter ma copine. Pourquoi ? Parce qu’ils sont strictes dans leurs lois, il faut que tu sois officiellement marié. Et ça faisait chaud. J’y ai passé six mois avant de m’en aller. Maintenant, ça a un peu changé. D’ailleurs, je pense même que je repartirais probablement là-bas. À l’époque, les femmes n’allaient pas au stade et ne conduisaient pas de véhicules », confie Mbaye Diagne dans un entretien avec nos confrères de Senepeopleplus.

Mbaye Diagne veut quitter la Turquie pour l’Arabie saoudite

Après pas moins de six saisons passées dans le Championnat de Turquie, où il a marqué la bagatelle de 76 buts et délivré 13 passes décisives en 111 matchs entre Kasimpasa, Galatasaray et Fatih Karagumruk, Mbaye Diagne pouvait sans doute prétendre à autre chose en Europe, surtout après une saison 2022-2023 à 25 buts et 6 passes décisives. Plusieurs clubs turcs et des formations étrangères, comme le PAOK Salonique semblaient intéressés à ses services. Mais à 31 ans, « King Kong » veut définitivement mettre fin à sa superbe aventure turque.

« En ce moment, je veux aller chercher de l’argent, ce n’est jamais assez, s’amuse le Sénégalais. Si c’était seulement pour moi, je pouvais déjà arrêter le football il y a 3/4 ans. Mais à un moment donné, il faut avoir une pensée pour les autres qui sont derrière vous. Mon objectif est de changer et d’aller voir autre chose. J’ai accompli ce que j’avais à accomplir en Turquie. Quand j’arrivais dans ce pays, en 2018, j’ai atterri dans un club moins huppé (Kasimpasa). J’ai énormément bossé avec cette équipe, et mon travail a été reconnu. « Ensuite, comme je suis quelqu’un qui aime relever des défis, je suis parti dans le plus grand club de Turquie (Galatasaray), où j’ai écrit mon nom et laissé mon empreinte, alors que personne ne me connaissait quand j’y suis arrivé. La Turquie a fait beaucoup pour moi, mais maintenant, je veux aller voir dans un autre pays, mon esprit n’est plus en Turquie. »

Relancé sur la question liée à son avenir, Mbaye Diagne a voulu briller les pistes, mais au final, il a clairement vendu la mèche, ouvrant la porte à un futur retour en Arabie saoudite. « Je veux changer et mon agent est en train d’y travailler. Où partir précisément ? Rien est encore sûr (rires). Mais j’ai envie de changer de code vestimentaire, de me voiler la face et de porter des dishdasha (rires), d’autant plus que c’est un pays musulman. Ma mère ne vit que pour la Mecque , et je suis sûr qu’elle serait très heureuse de venir me rendre visite une fois là-bas. » Préparez-vous alors à un duel Mbaye Diagne – Edouard Mendy et Mbaye Diagne – Kalidou Koulibaly en Saudi Pro League !

