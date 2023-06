Abdallah Sima a publié un très beau message d’adieu au club d’Angers et ses supporters après son prêt en France achevé par la relégation en Ligue 2.

Après plusieurs mois marqués par des blessures et une adaptation compliquée en Angleterre, Abdallah Sima a retrouvé quelques sensations en disputant une saison quasi-pleine à Angers, où il a été prêté par Brighton. Quelques semaines après la fin de l’exercice 2022-2023, l’attaquant sénégalais (22 ans, 4 sélections) a adressé un très joli message d’adieu au club et ses supporters, samedi sur Instagram.

« Une nouvelle aventure m’attend »

« Supporters du SCO, j’ai rejoint le club avec l’envie et l’espoir de faire une grande saison avec vous, avec ce groupe. Malheureusement celle-ci ne s’est pas passée comme nous le voulions et même si cela fut très compliqué je n’ai jamais baissé les bras et j’ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même », a d’abord confié l’ancien joueur du Thonon Évian Grand Genève FC et du Slavia Prague.

« Il est venu le moment pour moi de vous dire au revoir, une nouvelle aventure m’attend. Je remercie l’équipe de m’avoir accueilli à bras ouverts, et je suis honoré d’avoir fait partie de votre famille. Je vous souhaite le meilleur et sachez que l’aventure ne s’arrête pas là. Le travail continue », a t-il poursuivi. Recruté par Brighton l’été 2021, Abdallah Sima a été prêté dans la foulée à Stoke, où il n’a pas réussi à s’imposer à cause des blessures.

Son arrivée à Angers devait lui servir de se relancer après une saison blanche lors de l’exercice 2021-2022. Après avoir manqué les trois premiers matchs de Championnat, le joueur est parvenu à avoir du temps de jeu, jusqu’à marquer cinq buts et délivrer deux passes décisives en 35 rencontres de Ligue 1. Pas suffisant tout de même pour sauver le SCO, dernier de L1. Du coup, il doit revenir à Brighton, en espérant d’y s’imposer finalement.

wiwsport.com