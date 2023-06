Un peu moins de deux ans après son arrivée, l’attaquant sénégalais ne sait toujours pas encore de quoi sera fait son avenir à Brighton.

Transféré pour huit millions d’euros vers Brighton & Hove Albion l’été 2021, Abdallah Sima (22 ans) s’attend encore et toujours à faire ses tous premiers pas avec le club anglais et les qualités qui étaient vues en lui lors de son ascension fulgurante au Slavia Prague semblent avoir disparu. Depuis son arrivée dans le sud-est de l’Angleterre, tout n’est plus comme avant pour lui et les Seagulls ne semblent pas totalement prêts à compter sur ses services.

Une arrivée en Angleterre précipitée

Après seulement deux saisons passées au Slavia Prague, où il avait impressionné tout son monde dans le Championnat de Tchéquie et même en Ligue Europa, Abdallah Sima avait clairement besoin d’une période d’adaptation pour se faire un nom dans un Championnat beaucoup plus huppé. D’ailleurs, à l’époque, les dirigeants de Brighton – qui avaient raflé la mise face des équipes comme West Ham, Arsenal ou la Juventus – avaient jugé plus raisonnable d’envoyer le très jeune joueur en prêt du côté de Stoke City, en Championship.

Il avait pourtant quitté la République Tchèque après une saison à 16 buts et 7 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, avant de connaître trop vite l’enfer en Angleterre. Miné par des blessures à répétition, Abdallah Sima n’aura disputé que quatre petites rencontres sous le maillot de Stoke City, même ses quatre buts en cinq matchs de Premier League 2 avec l’équipe U21 ne lui permettront pas d’enchaîner avec les Potters.

Un avenir loin de Brighton ?

De nouveau envoyé en prêt, cette fois-ci en Ligue 1 française, Sima a eu le malheur d’arriver dans une équipe d’Angers en perdition, et qui ne pourra pas éviter une relégation. Toutefois, le Sénégalais sera parvenu à marquer un total de 6 buts et à délivrer 2 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues. La descente du SCO, qui ne disposait pas d’une option d’achat sur Sima, oblige donc le joueur à refaire ses valises pour retourner à Brighton.

Sixièmes de Premier League à l’issue de la saison 2022-2023 et qualifiés pour la prochaine édition de Ligue Europa, les Seagulls pourront difficilement trouver une place dans leur effectif pléthorique à l’international sénégalais (4 sélections). À moins qu’il impressionne totalement son entraîneur Roberto De Zerbi durant la pré-saison prochaine pour espérer une place dans le groupe du technicien italien de 44 ans, Abdallah Sima pourrait ainsi repartir vers d’autres horizons pendant ce mercato.

Sous contrat jusqu’en 2025, cet élément réputé au Slavia Prague pour sa vitesse, sa percussion, son efficacité, ce joueur qui a fait trembler l’OGC Nice et Leicester City durant la campagne 2020-2021 de Ligue Europa, ne devrait certainement pas manquer de prétendants si les Seagulls décident de se séparer de lui. Qui aurait cru qu’Abdallah Sima serait resté deux ans sans jouer la moindre minute avec Brighton ?

