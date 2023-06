Dans un long entretien accordé à Senepeopleplus, Mbaye Diagne a évoqué plusieurs sujets, dont l’Équipe Nationale du Sénégal et de sa relation avec le sélectionneur Aliou Cissé.

Mbaye Diagne laisse tomber le masque ! Au cours d’une interview pour Senepeopleplus, l’attaquant international sénégalais s’est confié l’Equipe Nationale. De sa première sélection en 2018 à son absence depuis mars 2021, le joueur de 31 ans s’est livré sans filtre. « Ma première sélection en 2018 ? C’était un plaisir. Je l’ai célébrée avec toute ma famille. On rêvait de devenir comme El Hadji Diouf, Henri Camara, Khalilou Fadiga, en jouant avec l’Equipe Nationale. Ils nous ont fait danser et tout. Cette sélection en Equipe Nationale est arrivée parce que j’étais le troisième meilleur buteur tous championnats confondus en Europe avec 30 buts, juste derrière Messi et Mbappé. J’en suis fier. J’étais obligé d’être appelé. », a déclaré l’homme aux 23 buts et 6 passes décisives en Super Lig turque cette saison.

De plus, Mbaye Diagne, qui s’est aussi prononcé sur son avenir en club, s’est confié sur son absence de la sélection. « Si la sélection me manque ? Oui, c’est normal. Mon absence et les critiques ? Je n’ai pas changé. Comme je vous l’ai dit, j’étais un enfant terrible. Mais rien de tout ça n’est pas très important, ce qui est important est de bien faire son travail. Peut-être que si je n’avais rien accompli, je ne serais pas là aujourd’hui sur ce plateau en train d’être interviewé. Je suis un bosseur. Je sais ce que j’ai vécu. Je dépense mon argent où je veux. »

Enfin, l’ancien joueur de Galatasaray a évoqué sa relation avec Aliou Cissé. « L’Equipe Nationale n’est qu’un passage et je n’ai jamais eu de problèmes avec Aliou Cissé. C’est mon grand et ma maman l’aime bien, sans blagues. Je suis quelqu’un de direct donc je l’aurais dit s’il y avait un souci. Je sais que ce n’est pas facile de sélectionner. On a tellement de bons joueurs et on vient de le démontrer contre le Brésil. Tout ce que je souhaite, moi, c’est d’être en paix et d’avoir la santé qui me permettent de bien faire mon travail. »

« Un retour en Equipe Nationale ? Je ne me focaliserai pas là-dessus. Le plus important, ce sont les performances en club. Si on me sélectionne ou pas, je suis et je resterai Sénégalais. C’est une fierté de porter une seule fois le maillot national. Donc, je m’envolerais si on me rappelle. »

