Choisi au second tour

La cérémonie de la draft NBA 2023 s’est tenue cette nuit au Barclays Center de Brooklyn. Mouhamed Gueye fait partie des 58 joueurs choisis cette nuit pour rejoindre la NBA. Comme annoncé sur nos différents articles parlant du joueur, il a été choisi au deuxième tour. C’est à la la 39e position que Mouhamed Gueye a été choisi par les Charlotte Hornets.

A big one for the continent as @rassoul_gueye 🇸🇳is selected with the 39th overall pick by @hornets #NBAAfrica pic.twitter.com/h7KsF7P8DP

— NBA Africa (@NBA_Africa) June 23, 2023