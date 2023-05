C’est le seul sénégalais en lice pour la draft NBA 2023. Mouhamed Gueye compte bien rester dans la liste des joueurs prometteurs du championnat universitaire inscrits pour la grande soirée du 23 juin 2023 au Barclays Center de Brooklyn a-t-il confié dans cet entretien. En quelques mots, il nous parle de ce moment très attendu dans sa carrière.

Il est né le 09 novembre 2002 au Sénégal, mesure 2m10 et joue au poste d’ailier. Pour la deuxième fois consécutive, il s’est inscrit à la draft pour évoluer en NBA. Gueye se dit, maintenant, prêt à franchir le cap après deux bonnes saisons au Washington State Cougars ou il s’est montré indispensable (une moyenne de 14,3 points et 8,4 rebonds par match).

« Oui je vais rester dans le repêchage à coup sûr, cette année »

« L’année dernière, j’ai eu d’excellents retours, mais j’ai décidé de retourner (en NCAA, championnat universitaire) pour améliorer mon jeu et je l’ai fait. J’ai passé une excellente année et je suis prêt à passer à autre chose et à devenir professionnel. » Notons qu’il avait pris part au processus post-draft, notamment avec sa participation à la NBA G-League Camp en mai 2022 avant de retourner en université.

Draft 2022 – Mouhamed Gueye est invité dans un camp d’élite de la NBA G League https://t.co/Jmq0oTvFE5 — wiwsport (@wiwsport) May 12, 2022

Les inscrits à la draft Nba 2023 ont jusqu’au 1er juin pour rester ou se retirer de la liste des inscrits. Gueye est bien déterminé à le faire. « Oui je vais rester dans le repêchage à coup sûr cette année » affirme l’ailier qui est la perspective de repêchage n ° 47 et devrait être sélectionné au deuxième tour, selon le classement d’ESPN.

Basket – Mouhamed Gueye (20 ans, Cougars Washington State) attendu à la Draft NBA 2023

> https://t.co/aDvO6ZYGJD pic.twitter.com/BOtnKLDTg2 — wiwsport (@wiwsport) April 24, 2023

« Venir ici et faire tout ce que j’ai fait en moins de 4 ans c’est assez impressionnant »

Il y a quelques jours, Gueye a participé à la NBA Draft Combine à Chicago. Même s’il n’a pas pris part aux matchs lors de cette période d’exhibition, il n’est certainement pas passé inaperçu. Sans doute, les retours l’ont conforté à garder son inscription. « La Combine était bonne, c’est juste une semaine où les équipes apprennent à en savoir plus sur les joueurs. Ils prennent des notes et ont des entretiens avec vous. Regarder comment vous jouez et vous entraînez » a-t-il commenté sur ses activités à Chicago.

D’ailleurs, il en sort très optimiste pour la suite. Le 23 juin prochain, les 30 franchises de la NBA feront leurs choix. Les joueurs universitaires qui ont terminé leur éligibilité universitaire de quatre ans sont automatiquement éligibles à la sélection. Ce sera la plus grande satisfaction de Gueye nous confie-t-il. « Le simple fait d’être repêché devant ma famille et mes amis serait une grande satisfaction car venir ici et faire tout ce que j’ai fait en moins de 4 ans c’est assez impressionnant. »

Âgé de 20 ans, Mouhamed Gueye vit un rêve éveillé sans doute. A la question, peux-tu nous parler de ton parcours du Sénégal aux Etats-Unis? Il répond « J’étais juste un enfant ordinaire qui jouait au football jusqu’à mes 14 ans, puis je suis allé au camp de basket-ball de Dame et Alex et c’est là que tout a commencé. »

Lors de la draft combine, en mode shooting, Mouhamed Gueye montrait ses talents de jongleur avec un ballon de basket. La vidéo a fait le tour de la toile commentant ses « skills » en football. Il nous en dit plus, sur son choix sportif en premier. « Oui le football a toujours été mon premier choix j’étais assez bon aussi mais j’ai dû faire un choix entre les deux alors j’ai choisi le basket mais je suis meilleur au football qu’au basket. »

Mouhamed Gueye showing off the ⚽️ skills at 2023 Microsoft Surface #NBACombine photo day 👀 pic.twitter.com/FSq9a79Zkt — NBA Draft (@NBADraft) May 16, 2023

Après Gorgui Dieng en 2013, Khalifa Diop l’année dernière, Mouhamed Gueye se positionne ainsi pour allonger la liste des Sénégalais draftés à la NBA.

