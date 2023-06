Sauvés de justesse cette saison en Premier League, les Toffes savent qu’ils leur faut des renforts offensifs pour pouvoir rivaliser dans le championnat anglais la saison prochaine. Pour ce faire, Everton compte recruter l’international sénégalais Boulaye Dia auteur d’une saison prolifique (33 matchs et 16 buts en Série A) a annoncé Everton News. Presque toujours décisif lors des grands matchs en Série A cette saison, l’ex attaquant reimois est donc l’une des bonnes affaires de ce mercato.

Prêté avec option d’achat à la Salernitana par Villarreal, Boulaye Dia coûtera 25 millions d’euros jusqu’au 15 juillet en raison d’une clause libératoire qui s’est déclenchée après son 15e but de la saison. Si les dirigeants Toffees veulent se l’offrir, ils savent donc combien débourser. À Everton, Boulaye Dia rejoindrait son coéquipier en sélection Idrissa Gueye qui a fait son retour au club en début de la saison écoulée.

Everton are interested in Boulaye Dia. Until 15th July, Dia would cost €25m due to a release clause, which became valid after his 15th goal of the season.

Source: (@CorSport) #EFC pic.twitter.com/TQh1ezhcuF

— Everton FC News 💙 (@NilSatisNews) June 18, 2023