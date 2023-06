Après sa victoire contre l’AS Pikine ce dimanche (1-0), le Jaraaf enchaine et s’installe désormais dans la première partie du classement. Le club de la médina remporte le derby Dakarois et va se donner une fin de saison tranquille.

La 22ème journée de Ligue 1 s’est déroulée aujourd’hui. Six rencontres étaient au programme. Les leaders du classement ont assuré. Génération, Diambars et le Casa Sports ont tous gagné leurs matchs. Dans les autres rencontres il y a un beau derby dakarois entre l’AS Pikine et le Jaraaf. Une rencontre qui a rapidement tourné à l’avantage des médinois. Les pikinois vont être cueillis à froid à domicile. Dès la 3ème minute de jeu, Jaraaf va ouvrir le score grâce à une réalisation de Modou Manneh (1-0). Un score que le Jaraaf va conserver tout le long de la rencontre. A domicile, Pikine s’est montré impuissant. Malgré le rouge de Jaraaf, les pikinois n’ont pas réussi à marquer. Le Jaraaf s’empare ainsi du derby dakarois ce qui constitue, une troisième victoire consécutive et grimpe à la 5ème place du championnat avec 32 points.

Sur sa pelouse, la Linguère a été accrochée par le Stade de Mbour (0-0). Le club saint louisien qui devait gagner pour sortir de la zone rouge n’a pas réussi son test. Un match nul qui laisse des regrets côté saint louisien. La Linguère n’a pas profité de la défaite de l’AS Douanes pour sortir de la zone rouge. La lanterne rouge, le CNEPS de Thiès, a aussi fait match nul contre l’US Gorée (2-2). Le club de la capitale du rail qui menait à la mi-temps (2-1), s’est fait rejoindre en fin de match. Le CNEPS qui était devant au score à deux reprises, concède le nul (2-2) et reste plus que jamais relégable.

Le Jaraaf bat l’AS Pikine et empoche 3 précieux points. 💃🏽

Félicitations à l’équipe et aux supporters 🟢⚪️🔴#ASPJRF #Ligue1Sn #AscJaraaf pic.twitter.com/CviM5EDTWX — ASC Jaraaf (@ASCJaraafSn) June 18, 2023

