À l’image de ses autres coéquipiers en attaque, Nicolas Jackson a livré une prestation intéressante face au Bénin, samedi soir (1-1). De bon augure, d’autant que l’attaquant de Villarreal fêtait sa première titularisation en Equipe Nationale du Sénégal.

Difficile de ressortir le nom du joueur ayant le plus brillé à l’issue du triste match nul (1-1) des Lions face au Bénin, samedi au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kerekou de Cotonou. Abdoulaye Seck, auteur de l’ouverture du score dans cette rencontre, a été décisif dans les deux surfaces, Sadio Mané a apporté de son leadership technique et Ismaila Sarr s’est beaucoup laissé voir avec des accélérations, quelques bons centres et même une lourde frappe à l’entrée de la surface qui écrase la barre transversale d’Allagbé… Toutefois, il y a un joueur dont la prestation mérite d’être mise en évidence : Nicolas Jackson.

Dans la continuité de sa fin de saison

Sans surprise préféré à Habib Diallo pour former un trio offensif avec Ismaïla Sarr et Sadio Mané dans le schéma tactique en 4-3-3 , et occuper la pointe de l’attaque sénégalaise, l’attaquant de Villarreal rêvait certainement de justifier la confiance du sélectionneur Aliou Cissé et l’attente de nombreux supporters avec un match plein. Pari réussi pour le meilleur buteur de la saison de Villarreal. Certes, Jackson n’a pas réussi à marquer son premier but en sélection, mais il s’est démené pratiquement un peu partout sur le front offensif, pour tenter de déséquilibrer un bloc béninois particulièrement très bien en place.

Du haut de ses vint-et-un ans, le très probable futur joueur de Chelsea a été titularisé pour la première fois et il a disputé un match plein à Cotonou. Dans une première période où beaucoup de ses coéquipiers ont manqué de justesse, l’ancien joueur du Casa Sports a été très propre dans ses gestes, à commencer par un coup-franc gagné à 30 mètres des buts du Bénin dès la première minute. Aussi précieux dans la conservation du ballon et sur les décalages, présent dans les duels, Nico a mis à profit les qualités qui lui ont permis d’exceller avec Villarreal dans le Championnat d’Espagne pendant les derniers matchs de la saison.

Titulaire contre le Brésil ?

Récompensé par son envie de bien soigner sa première titularisation, Nicolas Jackson s’est montré décisif sur l’ouverture du score sénégalaise, avec une tête piquée qui profite à Abdoulaye Seck en fin de première période. Pour avoir tenté et réussi trois dribbles, reçu trois tacles, offert trois passes clés et remporté dix duels sur seize, le natif de Banjul a imposé technique et physique qui devraient particulièrement être du goût de son sélectionneur. Il faut dire que le 4-3-3 concocté justement par Aliou Cissé lui a rendu bons services, puisque Quique Setién, l’entraîneur de Villarreal, est un adepte du même système.

Et si sa complicité avec Ismaïla Sarr et Sadio Mané reste encore à désirer, Jackson aura réussi à se mettre en évidence pour peser sur un bloc compact. Avec cette première intéressante, comme l’a d’ailleurs souligné Aliou Cissé, El Táctico lui accordera t-il une deuxième chance dès mardi, lors du match amical face au Brésil ? Cela reste à voir. Mais sachant même qu’Habib Diallo et Sadio Mané seront titulaires, Jackson pourrait prétendre à une place au poste d’ailier droit, en lieu et place d’Ismaïla Sarr, où évolue en 10 dans l’hypothèse d’un 4-2-3-1. Pour tenter de faire un peu plus ses marques dans un rôle différent !

wiwsport.com