Meleye Ndoye risque de vivre un mercato estival agité. Selon nos sources, l’international sénégalais, désireux de changer d’air, attire l’attention de plusieurs équipes, notamment Antalyaspor, qui semble prendre une avance considérable dans le dossier de l’ancien joueur de Diambars.

L’ancien attaquant de l’académie de Diambars, reconnu comme l’un des meilleurs joueurs du championnat sénégalais ces deux dernières années, continue de faire parler de lui même en Lettonie. Depuis qu’il a rejoint Riga FC en février 2023 et qu’il a été envoyé en prêt à Auda FK quelques jours plus tard, Meleye Diagne attire l’attention de plusieurs clubs. Le jeune joueur âgé seulement de 20 ans est en effet sollicité par plusieurs équipes, notamment en France et en Turquie. Selon les informations de Wiwsport.com, l’international des moins de 23 ans a de grandes chances de quitter la Lettonie lors de ce mercato estival pour rejoindre une autre équipe.

Cependant, Antalyaspor semble avoir pris les rênes dans le dossier du Lion. Les dirigeants turcs sont en discussion très avancée avec le camp du joueur. Si le joueur préfère un séjour en France, un gros chèque de la part des Turcs pourrait changer la donne. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise, mais tout porte à croire que Melaye Diagne va changer d’air dès cet été.

