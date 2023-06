En conférence de presse ce mardi, le capitaine des Lions s’est longuement exprimé sur la vidéo virale sur les réseaux sociaux qui donne un signe de mauvaise ambiance entre Abdou Diallo et Moussa Niakhaté.

Les images circules depuis quelques jours. Lors des premiers jours du rassemblement des Lions, une séquence a mis plusieurs supporters de l’Equipe Nationale du Sénégal dans l’incompréhension totale. À son arrivée dans La Tanière, Moussa Niakhaté tendait la main à Abdou Diallo et ce dernier, au regard des images, a semblé ignorer le défenseur de Nottingham Forest… Ce qui pose des doutes concernant la bonne vie du groupe. Mais pour Kalidou Koulibaly, il n’y a rien à s’inquiéter. Toutefois, le joueur de Chelsea, présent en conférence de presse ce mardi soir, ne semble pas réfuter la thèse d’un clash entre ses deux compères défensifs.

« Concernant cette vidéo, je pense qu’il n’y a rien à dire. Abdou vit bien et Moussa vit bien. Tout le monde est positif dans ce groupe. Je ne vois pas de problème au niveau de la vie à l’hôtel, dans les vestiaires ou même sur le terrain. Je pense que c’est juste une vidéo polémique. On s’est que le plus important c’est la nation et on va tout mettre en œuvre pour qu’elle aille de l’avant, en mettant les intérêts personnels de côté pour qu’il n’y ait pas de problèmes. Je sais que ça a beaucoup fait parler, mais on a discuté avec les deux joueurs. Il faut tout donner pour le maillot de la nation. C’est le plus important. Je pense que cette vidéo va disparaître le plus rapidement possible », a déclaré l’ancien joueur du Napoli.

