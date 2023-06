À l’occasion de la finale d’Africa Challenge Cup, Demba Ba a dressé un petit bilan depuis sa prise de fonction à l’Amitié FC.

En octobre 2022, Demba Ba (38 ans) rachetait l’Amitié Football Club. Sept mois plus tard, l’ancien attaquant international sénégalais s’est félicité du travail accompli depuis son arrivée dans la formation thièssoise, actuellement sixième de Ligue 2 après 22 journées. Il s’est exprimé à l’occasion de la finale de la troisième édition de l’Africa Challenge Cup, à l’Institut Diambars.

« L’évolution est très bonne, je suis très satisfait. On est arrivé à un niveau auquel on n’espérait pas et, maintenant, il faut continuer à travailler. La formation sénégalaise progresse. Il y a des gens, comme Cheikh Mbengue, qui arrivent à faire certaines choses. Franchement, je suis content et satisfait », déclare au micro de Wiwsport l’ancien joueur de Newcastle United ou encore de Chelsea.

wiwsport.com