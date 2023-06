La troisième édition du tournoi d’Africa Challenge Cup a été chose effective, lundi 12 juin à Saly. À l’issue de la compétition, l’Etoile Lusitana s’est taillée la part du lion en dominant Diambars en finale.

La fête a été belle. La preuve est qu’il y avait un certain nombre de grandes stars du football venues prêter leur attention, et qui ont eu droit à une fin à suspense. Organisé dans l’optique de continuer à évaluer la formation et de jauger le niveau des différentes académies invitées, l’Africa Challenge Cup a encore tenu toute ses promesses. Au bout d’un peu moins d’un semaine de compétition, elle baissait le rideau ce lundi 12 juin.

L’Etoile Lusitana vainqueur

C’était la troisième édition, et elle se disputait naturellement dans les installations de l’Institut Diambars de Saly. Pour l’acte 3, il y avait un total de douze équipes participantes (7 en provenance du Sénégal et 5 venues dans d’autres pays africains). Il s’agit : Amitié FC, Diambars, Lusitana, Génération Foot, Oslo FA, AFAT, Keur Madior, Derby FC (Mali), Académie FFRIM (Mauritanie), AFE (Mali), Abidjan City (Côte d’Ivoire) et Coyah FC (Guinée).

Mais à l’arrivée, il n’en restait que seulement deux pour disputer la grande finale : Diambars et Etoile Lusitana. Jouant à domicile, la formation de Saly voulait faire sa loi jusqu’au bout après avoir échappé à une élimination en quarts contre l’AFE. Sauf que c’était compté sans la résistance de l’Etoile. Car après un temps règlementaire où les deux formations se sont accrochées (1-1), c’est bien Lusitana qui s’impose aux tirs au but (3-2).

Une finale de belle facture suivie par plusieurs anciens footballeurs internationaux. Co-fondateur du Club AFE, Diomansy Kamara était bien là, tout comme le Président de l’Amitié FC Demba B, l’ancien arrière gauche des Lions du Sénégal Cheikh Mbengue et surtout l’ancien milieu de terrain des Bleus de la France Moussa Sissoko. Au classement général, Oslo FA a a terminé troisième, alors qu’il y avait également toute sorte de récompenses individuelles, dont le titre de meilleur joueur qui est revenu à Sougata Camara de l’AFE.

