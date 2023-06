Co-fondateur du Club Afe, l’ancien international sénégalais s’est dit satisfait de la troisième édition de l’Africa Challenge Cup, remporté lundi par l’Etoile Lusitana contre Diambars.

Diomansy Kamara évalue la troisième édition de l’Africa Challenge Cup

« C’est un très bon tournoi. La troisième édition s’est magnifiquement passée, et il faut féliciter Diambars pour l’organisation mais aussi pour la qualité du jeu produit. On ne fait qu’élever le niveau. C’est bien pour le football africain. Il y avait des équipes de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, Diambars, Génération Foot… Il y avait une belle brochette d’équipes. C’est un tournoi qu’il faut plébisciter et encourager dans les années à venir.

La participation du Club Afe ? C’était notre troisième participation. En dehors de ce tournoi, on a l’habitude de venir ici, à Diambars. Saer Seck (président de Diambars est un grand frère pour nous. On a fait un bon tournoi en gagnant nos trois matchs de poule. On a ensuite perdu aux tirs au but en quarts de finale contre Diambars, mais, comme l’année dernière, on a encore remporté le prix du meilleur joueur du tournoi. On est satisfait. »

wiwsport.com