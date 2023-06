Alors que Nicolas Jackson a très bien fini la saison avec Villarreal, son représentant Diomansy Kamara a fait le point sur sa situation pour Wiwsport. L’ancien international reconnaît qu’un départ estival semble évident.

Neuf buts et deux passes décisives sur les huit dernières journées de Championnat. C’est ce qu’on dit finir sur les chapeaux de roues. Depuis la fin avril, Nicolas Jackson a empilé les buts en Liga d’Espagne, devenant incontournable dans la cinquième place de Villarreal. Une fin de saison pour le moins paradoxale à la première partie de saison, où l’attaquant sénégalais de 21 ans a connu la désillusion d’une blessure qui a fait avorter son transfert à Bournemouth lors du mercato hivernal. Pour Wiwsport, son représentant est revenu sur ses dernières prestations et sur la possibilité de le voir partir cet été.

« Comment j’ai trouvé la fin de saison de Nicolas Jackson ? Très bien. C’est vrai que son transfert a été avorté cet hiver en raison de petits problèmes musculaires (une blessure à la hanche), mais il s’est remis au travail. On connaît ses qualités, c’est un gamin avec beaucoup de qualités. Mais il faut qu’il continue à travailler. Maintenant, on va voir ce qui va se passer cet été. On sait qu’il y a de fortes chances qu’il aille dans un autre club en début de saison », a tenu à reconnaître lundi Diomansy Kamara, à l’occasion de la finale du tournoi « Africa Challenge Cup », qui s’est déroulé du 7 au 12 juin à l’Institut Diambars de Saly.

« Il aurait aimé rejoindre la Premier League plutôt qu’avant »

L’hiver dernier, Nicolas Jackson devait rejoindre Bournemouth contre un montant autour de 25 millions d’euros. Mais au regard de sa fin de saison, l’ancien joueur du Casa Sports devrait rapporter plus gros à Villarreal. Néanmoins, une chose est sûre, l’équipe qui souhaiterait le recruter ne déboursera pas n’importe quel prix, sachant surtout que le joueur, sous contrat jusqu’en 2026, dispose d’une clause libératoire de 30 millions d’euros. En tout cas, quoi qu’il en puisse advenir de l’avenir de Jackson à la fin du mercato estival, Diomansy Kamara et son poulain seront reconnaissants envers le club espagnol.

« La chose qu’il faut savoir est qu’il a une clause libératoire dans son contrat. On sait que ça va être élevée au regard de la qualité de ses prestations et l’avenir qu’il a dans les années à venir. Il a été très bon à Villarreal, mais, pour l’instant, il n’est pas parti. C’est un club à qui on doit beaucoup parce qu’ils lui ont ouvert la porte. On n’oubliera jamais ça. Mais si les deux parties peuvent être gagnantes, en faisant entrer de l’argent pour Villarreal et en ayant un nouveau projet sportif pour nous, on ne fermera pas la porte », ajoute l’ancien joueur du Red Star ou encore de West Bromwich Albion et par ailleurs co-fondateur de l’académie Afe, basée au Mali.

Enfin, Diomansy Kamara et revenu sur l’échec du transfert de Nico Jackson à Bournemouth, et comment le jeune international sénégalais a réussi à surmonter cet épisode. « On est des croyants. Pour nous, tout ce que Dieu fait est bon. On savait qu’il y avait quelque chose derrière. Il aurait aimé rejoindre la Premier League plutôt qu’avant, mais ça ne s’est pas fait. Et puis, il est revenu, s’est remis au travail et a explosé encore plus du côté de Villarreal. Comme je l’ai dit, c’est un club avec qui on a de bons rapports. Ils ont ouvert la porte à Nicolas Jackson et l’ont permis de grandir. Maintenant, on a des offres sur la table. On est en train de les évaluer et, d’ici peu, vous aurez des nouvelles par rapport à sa situation », conclut l’auteur de 10 buts en 52 sélections avec les Lions.

wiwsport.com