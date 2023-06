Diomansy Kamara, représentant de Nicolas Jackson, est conscient des superbes qualités de son protégé. Pour autant, il reconnaît que le joueur doit encore faire ses preuves en Equipe Nationale.

Pour les plus anciens, ce n’est pas en étant brillant en club qu’on arrive à se faire une marque en sélection. Diomansy Kamara (42 ans, 52 sélections en Equipe Nationale, 10 buts) en sait forcément quelque chose. Représentant de Nicolas Jackson, l’ancien attaquant international des Lions s’attend à voir le jeune attaquant de Villarreal devenir une pièce incontournable chez les Lions. Tout de même, le consultant de la chaîne cryptée Canal+, présent lundi à l’Institut Diambars en marge de la finale du tournoi « Africa Challenge Cup » sait tout le chemin qu’il reste à parcourir pour l’ancien joueur du Casa Sports afin d’arriver se faire des murs dans la maison d’Aliou Cissé, autrement dit dans La Tanière, au regard notamment de la forte concurrence dans ce secteur.

« Si Nicolas Jackson peut devenir beaucoup plus important dans l’effectif d’Aliou Cissé ? Oui, mais il y a de très bons joueurs quand on voit que Boulaye Dia a mis 16 buts en Serie A et Habib Diallo a marqué 20 buts en Ligue 1. C’est un jeune joueur qui doit prendre ses marques. On espère qu’il fera partie des cadres dans les années à venir. C’est comme Iliman Ndiaye. Ce sont des joueurs qui doivent encore démontrer beaucoup de choses en Equipe Nationale. Il faut rappeler qu’on est champion d’Afrique. Il faut déjà entrer dans cette équipe avec beaucoup d’humilité. Après, il va falloir qu’il ne soit complexé. C’est à lui d’essayer de pousser les portes et de mettre Aliou Cissé en difficulté dans ses choix. La CAN se joue dans six mois, et on va en Côte d’Ivoire pour essayer de la gagner une nouvelle fois. Je pense que Nicolas Jackson emmènera sa pierre à l’édifice », nous dit l’ancien Audonien.

