L’histoire entre le club catalan et les recrutements de jeunes défenseurs sénégalais est loin d’être terminée. Après avoir recruté Moussa Wagué en 2018, Moussa Ndiaye en 2021 et Alpha Diounkou en 2022, le club est sur le point de s’attacher les services d’une nouvelle pépite sénégalaise, Mikayil Ngor Faye. Comme indiqué il y a quelques jours, le joueur de 18 ans était dans le viseur de plusieurs grands clubs européens cet été, mais il semblerait que ce soit les Blaugrana qui aient remporté la mise.

Selon les précisions du journaliste Fabrizio Romano, le défenseur du NK Kustosija Zagreb, un club de la Deuxième Division croate, va bel et bien signer avec le champion d’Espagne. Le montant du transfert est estimé à cinq millions d’euros.

Formé à Diambars, Mikayil Faye, qui a le même agent que Moussa Wagué, a disputé 13 matchs de championnat cette saison.

🚨 EXCL: Barcelona are set to sign top talented centre back Mikayil Faye from NK Kustosija. Deal done, here we go. #FCB

Born in 2004, linked with Chelsea and BVB — Barça see Faye as a potential future top player. 🔵🔴

Deal agreed on €5m fee plus add-ons, to be signed soon. pic.twitter.com/BwcUvj4jiu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023