L’ancien international U17 sénégalais Mikayil Ngor Faye est pisté par plusieurs clubs du top 5 européen, informe le Dailymail sur son site.

Le défenseur espoir sénégalais de 18 ans Mikayil Ngor Faye est courtisé par de grands clubs, en l’occurrence le Borussia Dortmund et Chelsea FC. Reconnus comme étant des clubs à la recherche des meilleurs talents à travers le monde pour les aider à se développer au haut niveau, ils ont jeté leur dévolu sur l’actuel pensionnaire de NK Kustosija en deuxième division croate. Selon le Dailymail, site d’informations britannique, le club anglais espère pouvoir le prêter dans des clubs satellites comme Strasbourg et le Sporting Lisbonne et Dortmund lui propose des minutes en équipe première.

Considéré par plusieurs observateurs comme un joueur à gros potentiel, l’arrière central avait tapé dans l’œil des recruteurs lors du mondial U17 en 2019. Pur produit de l’Académie Diambars, Mikayil était pressenti du côté de l’Olympique de Marseille en début de saison dernière. Dans le cadre de leur partenariat, comme en a bénéficié son aîné Bamba Dieng mais il avait complétement disparu des radars durant près d’un an. Il s’est retrouvé en Croatie.

wiwsport.com