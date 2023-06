Fort de sa saison, l’attaquant sénégalais ne devrait pas manquer de prétendants à l’approche du mercato estival. Le Mexique lui ferait même les yeux doux.

Mbaye Diagne a vécu une superbe saison avec le Fatih Karagümrük sur le plan personnel. L’attaquant sénégalais a pris de l’épaisseur au sein de la formation turque, se faisant de lui-même un élément essentiel dans la septième place de Süper Lig. En 35 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 31 ans a marqué la bagatelle de 25 buts et délivré 6 passes décisives. Des performances qui ne laissent évidemment personne indifférent, à part quelques-uns en Equipe Nationale.

Bientôt une aventure mexicaine ?

Mais Mbaye Diagne quittera-t-il le Fatih Karagümrük cet été ? Forcément. Cela d’autant plus que l’ancien joueur de Galatasaray arrive en fin de contrat en juillet prochain, et ne devrait pas prolonger son bail avec la formation istanbuliote. Arrivé libre l’été dernier après avoir été « chassé » chez les Sang et Or, l’international aux onze sélections a encore réussi à mettre dans ses crampons de nombreux amateurs du football turc. Mais bientôt, il pourrait quitter la Turquie, voire l’Europe.

Selon les informations de la chaîne mexicaine TUDN, un club de la Liga MX, le Championnat mexicain, aurait exploré la piste menant à Mbaye Diagne pour renforcer son secteur offensif pour le moins défaillant. Il s’agirait du Cruz Azul. Reste seulement à voir si cet intérêt est arrivé jusqu’au principal intéressé et si le joueur souhaite tenter une aventure à la André-Pierre Gignac. Mbaye Diagne avait confié qu’il est « ouvert » aux négociations pour rester en Europe, plus particulièrement en Turquie.

Mbaye Diagne era el que analizaron como opción. — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) June 7, 2023

wiwsport.com