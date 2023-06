Mbaye Diagne a bouclé sa saison 2022-2023 avec un doublé ce mardi lors de la victoire de Karagümrük face à Kasimpasa. L’attaquant qui aura compté 23 buts en 33 matchs en Super Lig va quitter le club d’Istanbul et qui sait la Turquie.

C’est la grande annonce de Mbaye Diagne après son grand dernier match de la saison. Son contrat prend fin ce 30 juin et pour l’attaquant de 31 ans, véritable aventurier (14 clubs dans son historique), le départ est acté. « Je suis très heureux que nous ayons gagné et marqué 2 buts aujourd’hui. Je suis fier de jouer avec mes coéquipiers. Mon contrat se termine et je pars d’ici. Je remercie toute la communauté et tout le monde. J’ai eu une très bonne saison » a-t-il déclaré à la fin du match rapporte les médias turcs.

Quelle serait sa prochaine destination ? Après Kasimpasa (34 matchs -32 buts), Galatasaray (44 matchs – 21 buts) et Karagumruk (33 matchs – 23 buts), celui qui aura marqué 76 buts en Super Lig va-t-il rester dans l’élite turque ? Mbaye Diagne ne ferme pas la porte mais laisse ouverte la réflexion sur d’autres pistes. « Je peux probablement rester en Turquie. Vers l’Europe. Je suis ouvert aussi. C’est toujours une bonne option pour moi. Le moment est venu où nous pouvons en parler. Nous allons y réfléchir » confesse-t-il.

wiwsport.com